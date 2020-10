Institutul "Matei Balș" din București a primit 200 de flacoane de Remdesivir. Unitatea se confrunta cu lipsa acută a medicamentului folosit în tratamentul pacienților COVID

200 de flacoane de Remdesivir, un tratament de care pacienții infectați cu COVID-19 au mare nevoie, au ajuns la Spitalul "Matei Balș" din București, unde stocurile se epuizaseră, și unde, conducerea era nevoită să împrumute de la alte unități medicale.

Medicul Adrian Marinescu a anunțat duminică, că pentru Institutul Matei Balş din Capitală au fost cumpărate 200 de doze de Remdesivir.

„Noi am încercat să facem nişte demersuri separate, tocmai pentru că avem mulţi pacienţi cu forme medii sau severe şi avem nevoie de Remdesivir .Şi atunci când s-a întâmplat în trecutul apropiat să nu fie Remdesivir, noi oricum am făcut demersuri şi am reuşit să obţinem de la alte unităţi”, a declarat Adrian Marinescu, medic infecţionist la Institutul Matei Balş, potrivit stiri.tvr.ro.

Medicul Adrian Marinescu de la Institutul de Boli Infecţioase „Matei Balş” a precizat, la mijlocul lunii septembrie, că nu este ușor de găsit Remdesivir disponibil pe măsura nevoilor, dar acesta nu lipsește.

“Remdesivirul, nicăieri în lume nu se găsește pentru toate formele de boală, sau nu se găsește atât de ușor pe cât ne-ar trebui, nu că nu-l avem. Doar că el trebuie folosit pentru pacienții care au într-adevăr forme severe de boală. Asta nu înseamnă că lipsește.

De asemenea, putem discuta despre plasma covalescentă...neavând suficienți donatori practic nu avem cât ne-ar trebui. Deci e o lipsă explicată prin lipsa donatorilor. Situația asta este de ceva timp, nu de acum. Plasma covalescentă are nevoie de donatori. Din păcate nu avem suficienți și asta ne-am dori să se îmbunătățească. Deci nu e vorba de lipsă, ci de faptul că unele lucruri ar putea fi îmbunătățite”, a declarat medicul Adrian Marinescu.

Ce este Remdesivirul

Remdesivirul este unul dintre puține medicamente eficiente împotriva temutului SARS-COV-2, iar fiecare pacient infectat trebuie să primească Remdesivi timp de cinci zile. În aceasta perioadă, medicamentul îi este administrat și președintelui american Donald Trump, care a contractat și el viroza.

„În această după amiază, în consultarea cu specialiști de la Walter Reed și Universitatea Johns Hopkins am recomandat mutarea Președintelui la Centru Medical Militar Național Walter Reed pentru monitorizare. În această seară, sunt bucuros să anunț că Președintele este foarte bine. Nu are nevoie de oxigen suplimentar, dar în consultare cu specialiștii am ales să inițiem terapia cu Remdesivir. A finalizat prima doză și se odihnește confortabil”, susține Sean P. Conley, medicul președintelui Donald Trump și un veteran al marinei americane, într-un memo dezvăluit publicului de către secretarul de presă Kayleigh McEnany, pe Twitter.