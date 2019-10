Situație ALARMANTĂ la Spitalul Municipal Câmpina: În plin sezon al virozelor, gărzile secţiei de Pediatrie nu mai pot fi acoperite (VIDEO)

Situaţie îngrijorătoare la Spitalul Municipal din Câmpina. Din cauza numărului mic de medici, gărzile secţiei de Pediatrie nu mai pot fi acoperite. Cazurile grave ar putea fi trimise la 35 de kilometri distanţă, la spitalul din Ploieşti. Pentru că sunt foarte multe solicitări, medicii nu mai fac faţă şi nu mai pot face turele de noapte, informează B1 TV.

Într-o perioadă în care virozele se înmulţesc mai ales în rândul copiilor, conducerea spitalului anunţă că cel puţin pentru a doua jumătate a lunii octombrie nu există medici pentru serviciile de gardă. Situaţia pare fără rezolvare la acest moment. Doar în ultimul an, de pe secţia de Pediatrie au plecat trei medici, iar medicii pediatri angajaţi ai Spitalului nu mai pot acoperi toate gărzile.

”Este un moment in care primim ajutor de la colegi foarte inimoși din alte unități medicale, asltfel că reușim, în bună parte, să acoperim activitatea. Sper ca până la sfârșitul lunii în curs și numărul de gărzi descoperite să se reducă”, a declarat Călin Tiu, managerul Spitalului Municipal Câmpina.

Situația ar putea fi rezolvată abia la începutul anului viitor.

”Este o soluție forțată pentru că încărcăm și mai mult garda de la Ploiești, încărcăm și mai mult Ambulanța Prahova, dar într-o foarte bună colaborare, situația este ținută sub control”, a mai spus managerul unității medicale.

Pentru că e nevoie de un pediatru și în secția de Neonatologie, la Spitalul Municipal Câmpina au venit să ajute în serviciul de gardă și medici din București, dar soluția este provizorie.

