Pacienţi morţi, abandonaţi pe scările interioare ale Spitalului Universitar din Capitală. Reacția unității medicale (VIDEO)

Se întâmplă în România, la unul dintre cele mai importante spitale din Capitală. Oameni morţi ambalaţi în saci de plastic sunt abandonaţi ore în sir pe scările interioare ale unităţii medicale. Imaginile demne de un film de groază au fost surprinse chiar la Spitalul Universitar din București, informează B1 TV. După ce imaginile au devenit virale, ministrul Sănătăţii a anunţat că a trimis o echipă de inspectori sanitari pentru a verifica situația la fața locului.

