Spitalul Victor Babeș a primit 4 pacienți de la Institutul Matei Balș. Emilian Imbri: Era loc pentru toți. Sunt stabili, dar șocul și-a spus și își va spune cuvântul, reacția organismului e gradată (VIDEO)

Emilian Imbri, managerul Spitalului Victor Babeș din Capitală, a precizat că unitatea sanitară pe care o gestionează a primit patru dintre pacienții evacuați și transferați de la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș, unde vineri dimineață a izbucnit un incendiu care a dus la moartea a patru persoane.

Emilian Imbri, despre incendiul de la Institutul Matei Balș și starea pacienților primiți de Spitalul Victor Babeș

„Ei sunt stabili, ca stare a bolii. Bineînțeles că implicarae emoțională și șocul prin care au trecut și-au spus cuvântul și își va spune cuvântul șocul acesta în viitor, pentru că reacția organismului în astfel de situații este gradată. Urcă, să spunem, reacția de apărare a organismului. Nu ne așteptăm însă la o înrăutățire a stării lor generale de maniera să fie nevoie de intervenții suplimentare. Sunt internați, au fost evaluați rapid. Se continuă tratamentul pe care l-au avut și la Balș. Sunt seniori și sigur că, la seniori, lucrurile sunt fragile, la fel ca și la copii”, a precizat Emilian Imbri, pentru B1 TV.

Întrebat dacă Spitalul Victor Babeș va mai primi pacienți de la Institutul Matei Balș, Emilian Imbri a precizat: „Nu. Noi am fost informați că lucrurile s-au desfășurat rapid, conform planurilor pe care le avem cu toții în situații de genul acesta, și că au fost redistribuiți pacienții – o parte din ei au rămas în Institut, la «Balș», pe locurile libere pe care le aveau în celelalte pavilioane, iată avantajul unui spital pavilionar. Sigur că are și dezavantaje – și noi suntem spital pavilionar – dar are și avantaje în situații de necaz de genul acesta. Alți bolnavi au fost transferați spre spitalele unde probabil – zic probabil pentru că nu am date – aveau nevoie și de altfel de servicii medicale și mă refer la cei care probabil că au fost intoxicați cu fum sau cei care poate că au suferit arsuri. Nu, nu am amănunte și nu am date certe ca să pot să vă fac o descriere a situației. Ceea ce vă pot spune este că sistemul nostru în colaps a reacționat rapid, începând cu vârful, cu ministrul Sănătății, care s-a informat dând telefon personal la spitalele care sunt disponibile în astfel de situații, și terminând cu echipajele ISU, SMURD, care, după cum ați văzut din imaginile prezentate de presă, au făcut o demonstrație clară că pot interveni și știu să intervină”.

„Nu a fost haos, nu a fost bezmeticeală. Spitalele au fost anunțate. De altfel, Spitalul «Babeș» îi putea primi pe toți 100 sau câți erau la «Balș», având în vedere că noi în momentul de față avem 214 locuri libere, dar suntem disciplinați și, firesc, fiecare primește informația de la centrul de comandă, ce avem de făcut și când avem de făcut”, a mai spus Emilian Imbri.

Întrebat dacă a fost nevoie de o pregătire specială pentru primirea pacienților, managerul Spitalului Victor Babeș a declarat: „Nu, nu, și dacă veneau 200 o dată, vreau să vă spun că «Babeșul» nu că este o structură militarizată – Doamne, ferește! – dar «Babeșul» este pregătit. La noi, în vârful pandemiei, aveam peste 400 de prezentări în 24 de ore. Aveam situații în care pacienții așteptau în camerele de gardă la oxigen să se elibereze locuri în spital. Noi, peste aceste 200 de locuri libere în momentul față, pentru că în toate spitalele din țară este o relaxare în ceea ce privește numărul de pacienți Covid internați în spital, mai avem zona Pipera, secția noastră externă, unde încă 100 de locuri sunt disponibile pentru pacienții Covid, care au o simptomatologie ușoară. Iată că situația aceasta, nenorocirea aceasta și accidentul acesta neașteptat nu a surprins de maniera în care să trebuiască să faci pregătiri speciale. Noi avem în serviciu în fiecare moment în spital peste 200 de persoane, vorbim de asisteni, infirmiere și medici. Indiferent la ce oră, aici sunt peste 200 de oameni care sunt în ture, sunt în serviciul lor obișnuit. Când se întâmplă vreun fenomen – Doamne, ferește, să nu se întâmple – imediat putem suplimenta numărul de oameni, chemându-i rapid în serviciu”.