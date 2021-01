Spitalul ”Victor Babeş” din Timişoara, pe primul loc în România după procentul celor vaccinaţi anti-COVID-19. „Abia am așteptat să primim această armă, să câștigăm războiul” (VIDEO)

Există spitale în ţară care au reuşit să ajungă la o rată mare de vaccinare anti-COVID-19! De pildă, la Spitalul ”Victor Babeş” din Timişoara, mai bine de 95% din personalul medical a fost vaccinat, informează B1 TV. Este vorba despre peste 500 de medici, asistente sau studenţi la Medicină, care fac voluntariat acolo. Toţi au spus ”DA” revenirii la o viaţă normală. Unitatea este pe primul loc în România după procentul celor vaccinaţi.

Cadrele medicale de la Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara au înțeles cât este de importanta vaccinarea împotriva coronavirusului. Asta arată cele mai recete date: peste 95% din personalul spitalului a fost vaccinat în prima etapă a campaniei.

Informarea corectă despre vaccin și efectele acestuia par că reprezintă secretul succesului. Cu mult înainte de începerea campaniei, o echipa de infecționioti a explicat tuturor angajaților ce înseamnă vaccinul anti-COVID-19 și a răspuns la întrebările care îi măcinau. De asemenea, angajații sunt informați în legătură cu protocolul vaccinării înainte de a le fi administrat serul.

Cadrele medicale spun că au decis să se vaccineze întrucât în acest fel presiunea pusă pe ei scade, dar spun că și oamenii trebuie să înțeleagă și faptul că, pentru a reveni la o viață normală, ar trebui să se vaccineze și restul populației.

