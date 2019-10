Sportive, nevoite să-și facă antrenamentul în trenul de la Timișoara la București: Garnitura a parcurs drumul în 17 ore (VIDEO)

Situaţie neobişnuită pentru câteva balerine din Timişoara. Fetele au fost nevoite să îşi facă încălzirea în tren, după ce acesta avut o întârziere de 7 ore. Sportivele veneau la un concurs de dans din București, informează B1 TV. Mai multi părinți au declarat că vor depune plângere.

Din cauza unei întârzieri de 7 ore pe calea ferată, mai multe sportive de performanță au fost nevoite să își înceapă încălzirea pe culoarele trenului ca să poata ajunge direct la concurs. Sute de călători au plecat din Arad şi au ajuns abia după 17 ore în Bucureşti. Printrei ei, şi câteva fete din Timișoara, care mergeau la un concurs de dans. Fetele s-au gândit, totuși, să salveze ce se mai poate şi au făcut încălzirea pe culoarele trenului.

Trenul privat a plecat din Timișoara la ora 20.20 de minute și trebuia să ajungă în București 9 ore mai târziu. Însă lucrurile au stat cu totul altfel.

Cu tot cu așteptarea locomotivei de schimb și a restricțiilor de pe drum, garnitura a ajuns în Capitală după 17 ore.

Când și-au dat seama că nu vor mai avea timp să se încălzească în sala de concurs, fetele nu au mai stat pe gânduri şi au început încălzirea direct în tren. Între timp, s-au şi schimbat şi machiat, pentru ca, odată ajunse în Bucureşti, să poată pleca direct la concurs.

Unii copii au fost însoțiți și de părinți. Mulţi dintre ei, nemulţumiţi de situaţie, au declarat că vor depune plângere.

În cele din urmă, fetele au ajuns la competiția pentru care s-au pregătit, chiar dacă au intrat printre ultimele pe scenă.

