Sportivi de AUR. Premii pentru performanță în sport, acordate de Primăria Sectorului 5 și Centrul Cultural și pentru Tineret 'Ștefan Iordache' (VIDEO)

Performanța în sport a fost premiată luni seară în cadrul unui eveniment organizat de Centrul Cultural pentru Tineret "Ștefan Iordache". 47 de copii și 12 profesori ai Clubului Sportiv "Steaua" au urcat pe scenă în aplauzele a numeroși foști olimpici ai României.

