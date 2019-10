Compania de retail online e-mag a lansat miercuri o campanie publicitară devenită virală în mediul online, al cărei protagonist este filosoful Mihai Şora, ajuns la vârsta de 102 ani. Prin intermediul spotului publicitar distribuit masiv pe reţelele de socializare, eMAG încearcă să promoveze tema libertăţii, la 30 de ani de la căderea regimului comunist. Filosoful Mihai Şora apare în imagini alb-negru povestind despre greutăţile îndurate în timpul dictaturii. El rememorează epoca de tristă amintire, spunând că avea 30 de ani ”când ne-au condamnat pe toți la frică”, iar pe „copiii noștri la foame și la frig”. El îşi aminteşte că avea 30 de ani când românii au fost “condamnaţi la frică”, iar copiii “la foame și la frig”.

Sub sloganul ”Libertate în fiecare zi”, reprezentanţii eMAG au explicat că prin noua campanie se urmăreţte realizarea unei treceri de la comunicarea cu accent pe promoții, la comunicarea de marketing bazat pe emoție.

”În anul în care România împlinește 30 de ani de libertate, am învățat că ea nu trebuie doar câștigată. Ea trebuie păstrată. Și cum altfel o putem păstra, dacă nu bucurându-ne de ea în fiecare zi?”, explică reprezentanții eMAG insight-ul noii campanii.

Schimbarea de strategie publicitară a celor de la eMAG nu a fost însă lipsită de controverse în mediul online. De fapt la scurt timp internetul s-a împărţit în două tabere: cei care critică clipul şi pe filosoful Mihai Şora, respectiv cei care îi iau apărarea.

Mai mulţi influenceri nu au ezitat să acuze marele retail de ipocrizie, indicând faptul că în ciuda invocării unui scop nobil, compania urmăreşte de fapt creşterea vânzărilor la electrocasnice. De critici virulente nu a scăpat nici filosoful Mihai Şora, acuzat de unii internauţi că îşi vinde imaginea doar pentru a obţine mai mulţi bani la vârsta de 102 ani.

Unul dintre cele mai virulente mesaje în acest sens este cel al matematicianului Dan Selaru, care îl critică pe Şora că în spatele mesajului său despre libertate se ascunde intenţia de a face reclamă la electrocasnice.

"după Șora, vorbind despre libertate, de fapt făcând reclamă la electronice paradite, urmează C. Z. Codreanu făcând reclamă la produse cusher, hai, sictir!", este mesajul publicat pe Facebook de Dan Selaru.

Nici consultantul politic Mirel Valentin Axinte nu a stat deoparte. Acesta a intervenit în disputa provocată în mediul online ccu un mesaj în care acuză Emag și compania publicitară Papaya de ridicol şi minciună.

"Faza cu Șora a luat o turnură neplăcută. Deja s-a ajuns la chestii comerciale cu beneficii financiare. Am zis: ok, dacă oamenilor le place șarada asta cu piața și revolta, treaba lor. Aplauda lumea în piață, se simțeau hipsterii podidiți. La urma urmei nu te poți pișa împotriva turmei și n-are rost să intri în al enșpemiilea război, că e irelevant și pierzi energie aiurea pe nuștiucâte fronturi. Ce vreau să spun e că Sidonia are 1-0 și că Șora nu mai relevant de câteva decenii. Am ajuns deja la un nivel de ridicol și minciună inacceptabil. Dacă Emag și Papaya vor să mă stoarcă de bani cu Cidul lor centenar, nu, mersi. Nu e deloc plăcut și acceptabil să fim luați de cretini la drumul mare", este opinia exprimată de Mirel Valentin Axente.

Mihai Şora şi eMAG au fost luaţi la ţintă şi de site-ul activenews care critică alegerea făcută de compania de retail pentru promovarea temei libertăţii, în condiţiile în care filosoful este prezentat drept “ un agitator comunist, devenit, între timp, vârf de lance al mișcării Rezist”.

Pe de altă parte, în apărarea filosofului Mihai Şora a sărit celebrul comediant Cosmin Nedelcu zis Micuţu".

"Păi bă. Dacă până și la Mihai Șora guiță lumea că de ce “s-a vândut”, că “nu se cade să apară in cacatu ăla de reclama”, că “ și asta vrea doar bani”, omul având 102 de ani, deci trâind din pensie de 39 de ani ( deci omul a ingropat vreo 3 poștași până acum) in Romania, unde pensia medie e mai mica decât suma plătită de Oprișan pe clanța ușii de la baie, dacă și la asta internetu elitiștilor sare de cur, e clar! Bă, sunteți exact ca ăia de care v-ați săturat de la TV care faceau ditamai știrea din absolut orice pentru ca nu aveau subiecte si trebuia ca cineva să imprăștie câcat. Păi mâine poimaine o să aud că vă enervează Godina si că trebuie omorât cu pietre că a scris o carte pentru Pablo si o vinde dupa ce a muncit la ea. A. Stai", a precizat pe Facebook îndrăgitul actor.

De altfel, nu este prima dată când compania eMAG provoacă dispute în mediul online prin campaniile sale publicitare. Un episod similar a avut loc în anul 2017 când sub sloganul „Revoluția prețurilor”, eMAG a lansat un clip rulat la televiziuni în care erau folosite din plin simboluri comuniste, inclusiv steagul roșu și steaua, cu trimitere evidentă către revoluția bolșevică din Rusia.