Spune “NU” violenței! Campanie împotriva agresiunilor în școli, demarată în Sectorul 5 (VIDEO)

Pază în şcoli, programe de siguranţă pentru elevi, dar şi clase prin care copiii află cum să se comporte în diverse situaţii de violenţă în şcoli sunt câteva dintre principalele teme pentru care Primăria Sectorului 5 derulează programe de educare şi informare.

Primarul Daniel Florea a declarat că modelele implementate în sectorul pe care îl conduce vor fi preluate şi peste hotare.

