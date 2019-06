Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat, vineri, că atacurile cibernetice asupra spitalelor din România ar proveni din China.

"In legatura cu atacurile ciberbetice de la spitale, Centrul National Cyberint suspecteaza ca atacatorii sunt de origine chineza. Au fost luate in calcul orele la care hackerii chinezi au fost activi si indiciile lasate in mesajele de rascumparare", transmite SRI.

Amintim că un atac cibernetic a lovit mai multe spitale din România joi, hackerii reuşind să fure datele a mii de pacienți. Cea mai gravă situație este cea de la spitalul Victor Babeș din București. (Detalii AICI)

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a confirmat pentru B1.ro că s-au plătit 10.000 de euro unor hackeri pentru ca Spitalul Municipal din Sighetu Marmației să recupereze datele furate în urma unui atac cibernetic. (DETALII AICI)

