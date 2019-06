Stadiul lucrărilor: 180 km PROMIȘI în 2019, doar 42 km DESCHIȘI de fapt (VIDEO)

La începutul anului, autoritățile promiteau că vor deschide 180 de kilometri de autostradă, realitatea va însă cu totul alta... Şi anume că doar 43 de kilometri vor fi deschiși traficului și anume două tronsoane de pe A1 Lugoj - Deva, care au fost începute încă din 2013.

