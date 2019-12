Stagiune de teatru tânăr: Evenimentul pentru micii actori, organizat de Centrul Cultural UNESCO "Nicolae Bălcescu" din Sectorul 4 (VIDEO)

Stagiunea de teatru tânăr, organizată de Centrul Cultural UNESCO "Nicolae Bălcescu" din sectorul 4 s-a încheiat duminică. Piesele de teatru jucate de tineri de diferite vârste au adus în faţa spectatorilor, prin viziunea şi înţelegerea celor mici, realităţile de ieri şi azi cu care se confruntă fiecare dintre noi.

