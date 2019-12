Centrul Cultural pentru UNESCO ‘Nicolae Bălcescu’ a găzduit un spectacol inedit, în distribuţia căruia au fost 18 copii cu vârste între 9 şi 13 ani. Micii actori au pus zâmbetul pe buzele publicului într-o piesă de teatru de excepţie.

