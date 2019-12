Stare de alertă în Dâmbovița: 5 adolescente au dispărut de la un centru social (VIDEO)

Poliţia din Dâmboviţa este în alertă, după ce cinci adolescente au dispărut de la un centru social. Potrivit, autorităţilor fetele au părăsit ieri clădirea în care locuiau şi nu s-au mai întors. Potrivit celor care le aveau în grijă este pentru prima dată când fetele dispar fără să anunţe.



Alarma a fost dată ieri de către un angajat al centrului social. Cele cinci fete au plecat dis de dimineaţă din clădire şi nu s au mai întors. Imediat a fost alertată poliţia care a luat la puricat zona. Aceștia au oferit informații despre cum erau îmbrăcate fete din Dâmbovița la momentul plecării şi care sunt semnalmentele lor.

GHICA MIHAELA ROBERTA, în vârstă de 15 ani. La momentul plecării purta pantaloni de culoare deschisă și geacă de culoare gri deschis. Semnalmente: 1,60 m, ten închis, ochi negri, păr negru, lung.



BUCUR-CHIVU ALEXANDRA-COSTINELA, în vârstă de 16 ani. La momentul plecării purta blugi de culoare albastră si geacă vișinie de fâș.Semnalmente: 1,55 m, ochi albaștri, constituție atletică, ten deschis, păr lung, negru.



HÂNCIANU ANA-MARIA, în vârstă de 14 ani. La momentul plecării purta pantaloni tip camuflaj, vesta de fâș de culoare albastră cu glugă gri, bluză de culoare albă și pantofi sport având culorile alb cu negru. Semnalmente: aproximativ 1,55 - 1,60 m, constituție slabă, ten deschis, par negru, tuns scurt.



NEAGU ALEXIA-LAVINIA, în vârstă de 13 ani. La momentul plecării purta o geacă de culoare neagră. Semnalmente: 1,50 - 1,53 m, ten deschis la culoare, parul lung, negru, vopsit blond la vârfuri.



DROSU FLORENȚA-EMILIA, în vârstă de 18 ani. La momentul plecării purta blugi de culoare albastră, geacă de fâş de culoare neagră şi pantofi sport având culorile alb, roşu şi gri.

Cei care le aveau în grijă le au spus autorităţile că până acum fetele nu au mai plecat fără să anunţe.

Persoanele care deţin informaţii utile în vederea depistării acestora sunt rugate să sune la 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de Poliţie.

