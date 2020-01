UPDATE // Reprezentanții Ministerului Sănătății au anunțat că nu există suspiciuni de infecție cu coronavirus în cazul cetățeanului israelian.

Fusese stare de alertă pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Capitală, după ce un pasager a fost declarat suspect de infecție cu așa-zisul coronavirus chinezesc. Bărbatul călătorise recent în China și, odată ce a aterizat la București, a acuzat probleme de sănătate asemănătoare cu simptomele regăsite în cele peste 1.300 de cazuri raportate la nivel global.

„Astazi, 25 ianuarie, comandantul cursei Ryanair de pe ruta Tel Aviv-București, a solicitat prezența unei echipe medicale la aterizare, ca urmare a faptului ca un pasager prezenta unele simptome de gripa. Aeronava a aterizat la ora 15.51 si, după intervenția serviciului medical al aeroportului, pasagerul a fost preluat de o ambulanță 112 și transferat la Spitalul Matei Balș”, au precizat oficiali ai Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), potrivit G4Media.ro.

Nu numai autoritățile românești iau măsuri sporite pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu coronavirusul chinezesc. Statele Unite organizează un zbor charter duminică pentru a repatria cetăţenii şi diplomaţii americani din oraşul chinez Wuhan, centrul epidemiei provocate de noul coronavirus, iar Franța va lua măsuri similare, au anunţat sâmbătă Wall Street Journal și South China Morning Post, preluate de Reuters, potrivit Agerpres.

La rândul său, Rusia se consultă cu China privind eventuala evacuare a cetăţenilor ruşi din Wuhan, transmite RIA, după un anunţ oficial al ambasadei ruse la Beijing. Agenţia citată de Reuters adaugă că, potrivit ataşatului de presă al misiunii diplomatice, niciun cetăţean rus nu a contractat coronavirusul.

Într-un efort comun și fără precedent, oamenii de știință au reușit să decodeze secvența genetică a temutului coronavirus și au postat-o într-un fișier cu acces liber pentru comunitatea științifică, anunță Washington Post citat de educatieprivata.ro.

Vestea vine la doar 10 zile distanță de momentul în care era confirmat primul caz de infecție, la Wuhan, oraș cu o populație de 11 milioane de locuitori considerat epicentrul epidemiei. Secvența genetică a virusului a fost postată, în cursul nopții de vineri, într-un fișier la care poate avea acces gratuit orice cercetător care dorește să o studieze.

Andrew Mesecar, profesor de biologie structurală a cancerului la Purdue University, a anunțat că laboratorul pe care îl coordonează a început deja să analizeze secvența de ADN, care seamănă izbitor cu cea a virusului care provoacă sindromul respirator acut (SARS). În anul 2002, acesta a infectat peste 8.000 de oameni, dintre care aproape 800 au murit.

Mai mult decât atât, cercetătorii de la Institutul Național de Sănătate din Montana au cerut unei companii să transforme informațiile despre Coronavirus în material ADN pe care să îl poată studia în laborator.

Numărul deceselor provocate de coronavirusul din China a ajuns, sâmbătă la 41, deși era de 26 cu doar o zi înainte, în timp ce peste 1.300 de persoane au fost infectate la nivel global, potrivit Reuters. (Detalii AICI)

Wuhan, oraș de 11 milioane de locuitori, este închis încă de joi, astfel că aproape toate zborurile de pe aeroportul central au fost anulate, iar majoritatea arterelor principale au fost blocate. Totuși, nu numai Wuhai a intrat sub regim drastic de restricții. Autoritățile din aproape toată provincia Hubei, casă a 59 de milioane de oameni, au impus restricții asupra rețelelor de transport public.

În tot acest timp, autoritățile din Wuhan au anunțat că va construi al doilea spital dedicat tratării pacienţilor infectaţi cu acesta, relatează sâmbătă Reuters care citează People's Daily, potrivit Agerpres. (Detalii AICI)

Totuși, nu numai autoritățile chineze iau măsuri sporite pentru combaterea efectelor epidemiei. SUA, unde deja au fost confirmate două cazuri, statele UE, printre care și Franța, care are și ea primul om infectat, Australia, Japonia, Taiwan, Coreea de Sud, cu cazuri sub supraveghere și tratament, întreprind deja eforturi pentru a limta răspândirea coronavirusului. România nu neglijează nici ea situația, astfel că autoritățile au constituit un grup de lucru și au instruit reprezentanții spitalelor pentru a fi gata pentru eventualitatea în care se raportează prima îmbolnăvire cu coronavirus.

Șefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a decretat sâmbătă stare de urgenţă din cauza noului coronavirus din China, anunţând măsuri pentru limitarea legăturilor cu zonele continentale şi prevenirea răspândirii infecţiilor, informează Reuters preluată de Agerpres. (Detalii AICI)

