STARE DE URGENȚĂ. Ludovic Orban: Cu siguranță nu vor fi tancuri pe străzi. Nu o să vedem Armata pe străzi (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a dat asigurări că instituirea stării de urgență în România ca urmare a crizei provocate de noul coronavirus nu va însemna că Armata și tancurile vor ieși pe străzi.

Întrebat de reporterul B1 TV ce măsuri de ordine publică vor fi luate în cadrul stării de urgență, șeful Guvernului a răspuns: „Toate măsurile de ordine publică vor fi cuprinse în decretul care va fi emis de președintele României. (...) Cu siguranță nu vor fi tancuri pe străzi, cu siguranță nu o să vedem armata pe străzi, cu siguranță nu o să îi ținem pe oameni izolați la domiciliu 21 de zile, cum am văzut anumite fake-news-uri. Nu se vor lua măsuri foarte vizibile de ordine publică, dar se va întări capacitatea de implementare a deciziilor, a măsurilor care sunt luate fie de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, fie de ministrul de Interne, fie de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, fie alte măsuri care sunt adoptate prin Ordonanță de urgență sau Hotărâri de Guvern”.

Șeful Executivului a insitat că nu există riscul ca situația de urgență să fie folosită pentru a limita drepturi fundamentale ale omului, iar autoritățile vor fi extrem de precaute ”în orice limitare a unor astfel de drepturi”.

Totodată, Ludovic Orban a catalogat drept zvonuri informațiile potrivit cărora unele televiziuni ar putea fi închise ca parte a măsurilor pe care le implică instituirea stării de urgență.

”De asemenea, am auzit o mulțime de zvonuri că vrem să închidem televiziuni, că vrem să afectăm libertatea de informare, de exprimare. Și acestea sunt zvonuri. Am văzut că va exista o reglementare a Consiliului Național al Audiovizualului în această privință. O să încercăm să asigurăm o comunicare de informații care sunt adevărate. O să solicităm mass-media să transmită informații confirmate de autorități și să evite transmiterea de informații neadevărate, care pot genera panică. Cred că în momentul în care ne găsim, pentru orice canal media e fundamental să informeze corect cetățenii. Bătălia pentru rating nu trebuie să afecteze acuratețea informațiilor transmise. Verificarea informaților trebuie să fie chiar mai riguroasă decât verificarea informațiilor politice sau de altă natură. Orice informații legate situația de urgență, de evoluția epidemiei, măsuri, acțiuni ale autorităților trebuie să fie informații corecte, verificate, care să asigure corecta informare a cetățenilor”, a mai spus Ludovic Orban în videoconferința pe presă pe care a susținut-o duminică seară de la Vila Lac I, acolo unde se află în autoizolare.

Amintim că președintele Klaus Iohannis a anunțat sâmbătă seară decretarea stării de urgență în România începând de luni. (Detalii AICI)

