Starea pacienților din secția mobilă ATI de la Spitalul Marius Nasta. Cum se simt bolnavii Covid mutați pe secție (VIDEO)

Pacienții care se aflau în secția mobilă de ATI a Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din Capitală în momentul incidentului de duminică seară se simt bine. Niciun pacient și niciun angajat nu a avut de suferit, a dat asigurări medicul Beatrice Mahler, manager al Institutului ”Marius Nasta”, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplp acum”. Potrivit IGSU, un ventilator extern ar fi scos fum și mai multe echipaje de intervenție s-au deplasat la fața locului.

”Pacienții sunt bine, nu au avut de suferit, și nici angajații. Le mulțumesc tuturor și îmi cer scuze în fața pacienților pentru disconfortul creat pentru că pacienții critici care au fost mutați, într-adevăr, pot suferi un disconfort în astfel de situații”, a declarat Beatrice Mahler.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.