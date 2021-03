Starea de alertă, prelungită de azi în România: Se intră în case de la ora 22, iar capacitatea de cazare la munte a fost redusă (VIDEO)

Starea de alertă a fost prelungită și odată cu ea au fost introduse noi restricţii de circulaţie, respectiv interzicerea deplsării în afara locuinței între orele 22.00 și 5.00. De asemenea, capacitatea de cazare la munte a fost redusă la 70%.

În faţa noilor cifre tot mai îngrijorătoare cu privire la pandemia de Covid-19, Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României care intră în vigoare de astăzi, 14 martie.

Cea mai importantă modificare adusă de hotărârea de Guvern este faptul că vom putea petrece mai puţin timp în afara locuinţei. Asta pentru că se modifică intervalului orar în care este restricționată deplasarea, astfel încât interdicția este valabilă în intervalul orar 22.00 - 05.00.

O altă modificare importantă adusă de prelungirea stării de alertă este reducerea capacităţii de cazare pentru spaţiile de cazare din staţiunile unde se practică sporturile de iarnă. Astfel, în staţiuni precum cele de pe Valea Prahovei, în Sovata, Vatra Dornei sau Păltiniş, capacitatea de cazare se reduce la 70%.

De altfel, premierul FLorin Cîţu a dat de înţeles că numărul de infectări ar fi crescut pentru că România a avut staţiunile de iarnă deschise: „România a avut un sezon de iarnă în care oamenii au mers la schi. Foarte puține țări și-au permis acest lucru. Am deschis școlile și nu de acolo a crescut numărul de infectări”.

Chiar dacă numărul de cazuri creşte constant din cauza noilor tulpini prezente pe teritoriul ţării noastre, în ciuda campaniei de vaccinare, autorităţile anunţă că nu se pune problema unui lockdown.

În schimb, oficialii cer românilor să respecte în continuare măsurile de protecţie.

„Nu se pune problema de lockdown, cum s-a vehiculat, sub nicio formă. Cum a spus și domnul președinte Klaus Iohannis, situația e pe deplin gestonabilă, dar trebuie să fim atenți în continuare. Nu ne putem permite să renunțăm complet la măsurile despre care știm că funcționează. Sunt cele trei măsuri de aur, toată lumea le cunoaște, avantajele vaccinăriii, la fel, cred că mare parte din oameni le-au înțeles, motiv pentru care vedem că e o dorință și o așteptare foarte mare pentru vaccinare", a declarat Andrei Baciu.

