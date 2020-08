Guvernul Orban a stabilit prelungirea stării de alertă în România, în contextul COVID-19, pentru încă 30 de zile.

Decizia a fost luată în urma numărului crescut de infectări, comunicată în cadrul ședinței de Guvern de vineri, 14 august 2020.

