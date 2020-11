Starea de alertă se prelungește cu încă 30 de zile, începând de sâmbătă. Raed Arafat: Nu sunt prevăzute restricții noi / S-a considerat că e necesară o lună pentru a vedea un impact real al măsurilor luate (DOCUMENT)

Starea de alertă se prelungește cu încă 30 de zile pe întreg teritoriul național al României, începând de sâmbătă, 14 noiembrie. În ședința de Guvern de joi, secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a precizat că Hotărârea CNSU nr. 54 nu cuprinde restricții suplimentare față de cele aflate deja în vigoare.

