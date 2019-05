Vremea face ravagii în Capitală. Stație de metrou, inundată în urma ploii (VIDEO)

Ploaia care s-a năpustit asupra Capitalei, vineri, a făcut ravagii.

Astfel, stația de metrou Aviatorilor nu a fost ocolită de problemele cauzate de vreme.

Mai precis, aceasta s-a inundat.

""aveți ocazia să prindeți pește ??? Metrorex vă urează fir întins!!!", a scris un bucureștean, care a făcut și un filmuleț postat pe Facebook.

