Scandalul de la TAROM capătă o nouă dimensiune. După ce ministrul Transporturilor a recunoscut că i-a cerut fostului director general, înainte de moțiunea de cenzură, o listă cu oamenii de la bordul zborurilor din ziua în care Guvernul Dăncilă rămânea fără sprijin parlamentar, Răzvan Pascu, un consultant în turism, a explicat că pasagerii acelor curse „pot da cu succes în judecată” statul român și compania aeriană. Motivul? Divulgarea de informații confidențiale.



Mai mult decât atât, din cauza acestui scandal public, scrie Răzvan Pascu, „cel mai probabil TAROM va fi amendată pentru incalcarea regulamentului GDPR. Amenda în acest caz este uriașă, poate ajunge la 4% din cifra de afaceri, care anul trecut a fost 250 milioane de euro. Evident, aceasta va fi suportată tot din banii contribuabilior, explică el.



„TAROM nu are nicio șansă dacă rămâne companie de stat. Singura șansă este privatizarea. Iar toate poveștile alea cu zborurile intercontinentale sunt doar... povești de adormit copii. Nu sunt imposibil de realizat, dar sunt imposibil să fie profitabile din simplul motiv că nu există atât de mult trafi spre China și SUA din România, iar Otopeniul nu are capacitatea de a fi un hub care să culeagă pasageri străini și din alte destinații externe și să îi trimită apoi cu TAROM în New York și Beijing. Dar oricum pe o companie românească de stat se pare că nu o interesează niciodată profitul...”, a mai scris consultantul în marketing turistic, pe pagina sa de Facebook.



Declarația lui Răzvan Pascu vine în contextul în care Mădălina Mezei, proaspăt demisă de la șefia TAROM, îl acuză pe Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, că i-a cerut să întârzie o serie de curse interne, astfel încât mai mulți parlamentari să nu ajungă la votarea moțiunii de cenzură. Ba mai mult, fostul director general al companiei aeriene a confirmat că are calitatea de martor într-un dosar de abuz în serviciu, în care este implicat și Ministerul Transporturilor, la Direcția Națională Anticorupție. (Detalii AICI)



Surprinzător sau nu, Răzvan Cuc, ministrul interimar al Transporturilor, a recunoscut, vineri, într-o conferință de presă, că s-a întâlnit cu fostul director general al TAROM și că i-a cerut o listă cu parlamentarii ce urmau să zboare spre București în ziua moțiunii de cenzură. Cu toate acestea, el neagă vehement acuzațiile Mădălinei Mezei potrivit cărora ar fi încercat să saboteze cursele la bordul cărora se aflau aceștia, cerându-i să oprească avioanele la sol, și o acuză, la rândul său, pe fosta șefă TAROM că „se încurcă în propriile minciuni”. (Detalii AICI)



În acest context, deputatul Petru Movilă, viceliderul grupului PMP din Camera Deputaților, cere înființarea unei comisii de anchetă, care să afle „adevărul” în cazul situației de la TAROM, în care Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, este acuzat de fostul director general că ar fi cerut oprirea avioanelor la sol în ziua moțiunii de cenzură, în speranța că vor exista parlamentari, care să nu mai ajungă la București să voteze demersul opoziției. (Detalii AICI)