Transportul în comun al Capitalei, gaj la Fisc: STB a depus garanție la ANAF sediul și parcul de autobuze pentru eșalonarea unei datorii de 231 de milioane de lei (VIDEO)

Societatea de transport public din București a acumulat o datorie de 231 de milioane de lei la ANAF. Și, pentru a obține eșalonarea plăţii pe cinci ani, a garantat la Fisc cu sediul societăţii şi cu parcul auto. Reprezentanții STB susţin că au fost nevoiţi să recurgă la acest gest extrem, după ce guvernul Dăncilă a tăiat drastic din bugetul Capitalei, informează G4 Media.

Este pentru prima oară când STB își pune activele garanție pentru eșalonarea unor datorii. În anii 2013-2014, fosta Regie Autonomă de Transport București a mai fost în incapacitatea de a-și plăti datoriile, astfel încât ANAF a pus sechestru asigurator pe sediul Regiei, din Bulevardul Dinicu Golescu nr.1. După achitarea datoriilor de către RATB, ANAF a ridicat sechestrul la acel moment.

Reprezentanții STB susţin că acumularea datoriei de 231 de milioane de lei a fost cauzată de creșterea cu peste 80% a parcului auto, de dublarea liniilor de transport, inclusiv în județul Ilfov, precum și de diminuarea bugetului Capitalei în anul 2019, ca urmare a reducerii cu 30% a sumelor repartizate de Guvern, din încasările impozitului pe venit, colectat la bugetul de stat.

”Adunarea Generală a Acționarilor a STB SA a hotărât, la 30 octombrie 2019, aducerea în garanție a unor bunuri ale societății în favoarea ANAF, în urma acceptării de către ANAF a cererii de eșalonare, pe o perioadă de 60 de luni, a datoriilor Societății de Transport București STB SA, datorii în valoare de 231 de milioane de lei”, se arată într-un răspuns al reprezentanților STB.

În cazul în care nu vor plăti datoriile în timpul convenit, Fiscul ar putea executa silit STB şi ar putea pune sechestru pe sediul regiei, iar autobuzelor le-ar putea fi retrase certificatele de înmatriculare.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.