STB: Toate troleibuzele vor fi reverificate, în urma incidentului în care un vehicul a luat foc în centrul Bucureștiului

Societatea de Transport București a transmis un comunicat de presă cu privire la incidentul de dumincă dimineață, în care un troleibuz a fost cuprins de flăcări pe Bulevardul Lascăr Catargiu din Capitală.

Conducerea STB promite o anchetă minuțioasă și reverificare instalațiilor troleibuzelor

Directorul STB, Alexandru-Hazem Kansou, a anunțat că a dispus reverificarea instalaţiilor tuturor troleibuzelor pe care le deține societatea, constituirea unei comisii tehnice de cercetare pentru a stabili cauza producerii incendiului, dar și reinstruirea șoferilor în legătură cu procedura de urgenţă ce trebuie aplicată pentru siguranţa călătorilor.

Cum a luat foc troleibuzul în centrul Capitalei

Cu privire la incendiu, el a transmis că a izbucnit în jurul orei 11.00, pe linia 86, în timp ce troleibuzul era în mișcare, pe Bulevardul Lascăr Catargiu, pe sensul spre Gara de Nord, iar şoferul a observat că vehiculul scotea fum.

În vehicul se afla un călător şi șoferul, care s-au autoevacuat la timp și nu au fost răniți. Incendiul s-a extins rapid după evacuarea călătorului şi nu a putut fi stins de șofer.

Focul a fost lichidat de pompieri, iar în jurul orei 12:00, troleibuzul a fost tractat şi retras la depou, pentru verificări tehnice.

Din primele cercetări a rezultat că focul a pornit de la un scurtcircuit la instalaţia electrică.

Traficul în zonă nu a fost blocat, cu excepţia liniilor de troleibuz 79 şi 86, din cauza opririi tensiunii în reţea, pentru a permite intervenţia pompierilor.

Troleibuzul Astra Irisbus a fost achiziţionat pentru fosta RATB şi face parte din lotul produs şi livrat între anii 2004-2006.

STB SA dă asigurări că acest caz este unul izolat, iar personalul de bord este instruit să acţioneze operativ în asemenea situaţii, astfel încât viaţa pasagerilor să nu fie pusă în pericol.



Un troleibuz a ars ca o torță, duminică dimineață pe un bulevard din centrul Capitalei

Un troleibuz al Societății de Transport București a fost cuprins de flăcări duminică dimineață, în București, pe unul dintre cele mai mari bulevarde, Lascăr Catargiu. Pompierii au intervenit cu două autospeciale cu apă și spumă, cu o ambulanța SMURD și un echipaj de la descarcerare.Troleibuzul, distrus în totalitate de flăcări a fost ridicat, în cele din urmă de pe bulevard, de un echipaj de tractări al STB.

În urma incidentului, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea a declarat că este nevoie ca flota STB să fie înlocuită cu vehicule noi și că este momentul să înceapă licitațiile pentru noi achiziții.

"Azi in troleibuz nu era niciun pasager. Dar ce vor cei care blocheaza achizitiile de noi mijloace de transport in comun? Sa se intample o tragedie? Ce urmaresc? Pun mai presus interesele lor, in loc de viata oamenilor?" , a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.

Nicușor Dan a transmis un mesaj printr-o postare de Facebook , în care cere explicații pentru acest incendiu de la primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și de la directorul STB, Alexandru-Hazem Kansou.

"Troleibuzul în flăcări ilustrează perfect incompetența administrației Firea și în privința transportului în comun. Solicit explicații publice de la Primarul General, Gabriela Firea, și de la directorul STB! Vă reamintesc că directorul STB a fost trimis de doamna Gabriela Firea la conferința mea de presă de vineri pentru a mă sabota, alături de viceprimar și alți angajați ai STB și ai Primăriei. Acestea sunt preocupările STB și ale doamnei Firea, nu modernizarea parcului auto al STB!”, a scris Nicușor Dan.