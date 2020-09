Steag roșu pe litoral, ignorat de turiști. Salvamarii au recuperat două persoane din valuri, una în stare de inconștiență

Peste 100.000 de turiști încă se bucură de vremea frumoasă în stațiunile de pe litoralul românesc, semn că vacanța unora s-a prelungit și în afara sezonului turistic. Este primul weekend de toamnă la mare cu un număr așa de mare de vizitatori.

Salvamarii au arborat steagul roșu, din pricina vântului puternic. Cu toate acestea, turiștii ignoră avertismentele și se aventurează în apă.

Reprezentanții ISU Dobrogea au transmis că două persoane au fost scoase din mare, pe plaja Laguna din Mangalia, una din ele fiind în stare de inconștiență.

Este vorba despre o fată de 17 ani și un bărbat de 31 ani. Cel din urmă era inconștient, fiind preluat de elicopterul SMURD.

Bărbatul prezenta insuficiență respiratorie și a fost dus la Spitalul Județean, iar fata de 17 ani a ajuns la Spitalul din Mangalia.

O situație similară s-a petrecut și weekend-ul trecut, când echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi ale Gărzii de Costă au luat parte la misiunile de căutare şi salvare a turiştilor dispăruţi în mare.

Unii dintre ei au fost salvați în ultimul moment, în timp ce pentru alții nu s-a mai putut face nimic. Un turist din stațiunea Neptun a murit la scurt timp după ce a fost adus la mal.

În staţiunea Venus, doi copii, unul de 9 şi altul de 10 ani, au fost scoşi din apă şi transportaţi la spital cu probleme respiratorii. Iar o femeie aflată în stop cardio-respirator a fost dusă la Spitalul Județean.

În aceeaşi staţiune, un bărbat este în continuare căutat după ce a intrat în mare şi nu a mai fost văzut.

Valurile uriaşe au dat bătăi de cap salvatorilor de-a lungul întregului litoral. În Neptun şi Jupiter, doi turişti au refuzat transportul la spital după ce au fost scoşi din apele învolburate.

Reprezentanţii ISU Dobrogea au declarat că forţele inspectoratului acţionează pe tot litoral, de la Vama Veche la Olimp. La aceste acţiuni, s-au alăturat şi cinci echipaje ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă, nave ale ARSVOM, dar şi Garda de Coastă.

