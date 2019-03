Ştefan Bănică a izbucnit pe scenă: ”Mulţumim pentru cea mai proastă guvernare din ultimii 100 de ani”

Ştefan Bănică Jr. a izbucnit, pe scenă, la tradiționalul spectacol dedicat femeilor, cu ocazia zilei de 8 martie, aducând critici la adresa Guvernului.

Acesta a transmis un mesaj care a precedat melodia ”Vorbe în vânt”.

”Mulţumim pentru cea mai proastă guvernare din ultimii 100 de ani”, a declarat Ştefan Bănică Jr., potrivit unui jurnalist realitatea.net, prezent în scenă.

După ce a rostit aceste cuvinte, cei peste 2.000 de oameni aflaţi în sală s-au ridicat şi l-au aplaudat îndelung.

Un alt participant la concert a scris, pe Facebook, că momentul s-a ”ridicat la nivelul gravității a ceea ce se întâmplă în societate”.

”La cate lucruri grave s-au petrecut astazi in Romania mi-a fost rusine sa dau check in la Circ, la concertul lui Stefan Banica. A existat insa un moment care s-a ridicat la nivelul gravitatii a ceea ce se intampla in societate: Banica, de regula foarte neutru pe scena, a izbucnit in fata spectatorilor: “Nu am avut in ultima suta de ani guvern mai incapabil decat acesta”. Aplauzele prelungite ale intregii sali m-au uns pe suflet”, a scris Daniel Klinger.