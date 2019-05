Ștefan Bănică Jr. îi îndeamnă pe români să iasă la vot, pe 26 mai. Actorul explică de ce este o datorie morală și o datorie față de copii să ne exercităm dreptul de vot.

”Unde vreți să vă creșteți copiii? Ce vreți să învețe? Noi avem o responsabilitate. Trebuie să-l înveți că poate alege. Aceasta e responsabilitatea noastră. Trebuie să vă gândiți la ce nu vă place, la ce detestați cel mai tare.

Te-ai dus și ți-ai făcut datoria. E ca și cum ți-ai aduna hârtia ta de pe jos, măcar ai conștiința curată că tu te-ai comportat civilizat. Du-te și votează!

Aceasta este cea mai proastă Guvernare pe care a avut-o România în ultima sută de ani. Am mai spus asta și într-un concert și m-a citat toată lumea. Am spus-o pentru că am simțit și e valabil și acum.”, susține Ștefan Bănică Jr., într-un interviu pentru Paginademedia.