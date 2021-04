Ștefan Dascălu, cercetator la Universitatea Oxford, a vorbit, miercuri, în timpul "Talk B1"cu Irina Petraru, de pe B1 TV, despre controversele care învăluie vaccinarea cu serul produs de AstraZeneca. Specialistul a explicat că complicațiile apar extrem de rar, și la persoane cu anumite predispoziții, însă acest lucru nu înseamnă ca vaccinarea trebuie oprită.

"În primul rand trebuie sa ne gândim ca reacțiile adverse serioase apar extrem de rar. A fost înregistrat un număr foarte mic. Tocmai investigația individuală arată anumite predispoziții, anumite contexte în care se pot petrece astfel de evenimente nefericite. În Marea Britanie au fost administrate în jur de 18 milioane de doze de vaccin Oxford-AstraZeneca, iar numărul de evenimente tromboembolice, au fost în jur de 30, asta înseamnă o incidentă extrem de mică. Trebuie, totuși, să ne uităm la motivele pentru care au apărut, chit ca se întâmplă foarte rar. Trebuie să conștientizăm ca, pentru se întâmplă foarte rar, nu este un motiv să oprim vaccinarea sau să spunem ca vaccinul AstraZeneca este nesigur sau ca produce astfel de cazuri. La o administrare de orice medicament, pe o scară atât de mare se vor produse reacții adverse. Tocmai faptul ca vaccinurile sunt acum sub lumina reflectoarelor, tocmai din cauza acestei pandemii nefaste, este cu dublu tăiș că transparența care este absolut necesară poate duce la o însămânțare a fricii. Și când a început a administrarea vaccinului Pfizer au fost cazuri de bătrâni sau persoane cu comorbidități care au decedat la scurt timp de la vaccinarea, însă s-a stabilit că legătura nu era confirmată.

Aceste lucruri, circulând pe internet și nefiind explicate corect, duc la o panică colectivă, care are un efect profund negativ asupra campaniei de vaccinare în general, dovadă fiind ca oamenii care deja aveau o neîncredere, și-au retras înscrierea la programare", a spus Ștefan Dascălu.

