Antreprenorul Ştefan Mandachi, devenit cunoscut după ce a construit primul metru de autostradă din Moldova, în semn de protest faţă de lipsa infrastructurii rutiere din regiune, sare în apărarea vloggerului Selly în disputa cu jurnalistul Cristian Tudor Popescu (CTP).

Antreprenorul care administrează un lanţ de restaurante de tip fast food şi un hotel susţine că statul a avut de câştigat pentru că Selly şi-a cumpărat o maşină de 70.000 de euro.

“Un vlogger Shelly de 18 ani, pe care nu-l cunosc, a făcut păcatu’ să-şi ia o maşină din banii lui. 1. Hai s-o luăm cu mate’ prima dată, ca să simplificăm problemele interioare: dacă a dat puştanul 70.000 euro înseamnă că doar din tva, în bugetul Statului, au intrat peste 11.176 euro, adică aproape 54.000 ron, (juma’ de miliard vechi) bani pe care Statul îi sparge după propria raţiune şi poftă, prin munca lui Shelly. Deci Statul n-are probleme interioare, dar ăsta are. 2. La 18 ani pe ce să-şi spargă banii munciţi cinstit? Pe ce vrea bicepsu’ lui, doar nu i-a furat. (Munciţi cu mintea lui, cheltuiţi cu mintea lui. Când i-a muncit nu avea probleme interioare? Doar când îi cheltuie?). Şi în plus, o maşină sigură, cu airbaguri nu-i doar figură, ci şi o necesitate, un scut, o armură în ţara în care pluteşte mortea pe şosele. Drept dovadă, a făcut accident şi a fost protejat(...)”, a scris Ştefan Mandachi, pe pagina sa de Facebook.

“ Dacă puştiu’ a făcut profituri de 70k înseamnă că-i genial la vârsta lui. Eu chiar aş cere lecţii la un antreprenor atât de deştept. Ăsta ar trebui să predea antreprenoriat. Puştiul e capitalist. Câţi de vârsta lui din Europa sau din lume a reuşit să facă banii lui? Mi-l imaginez pe Ceauşescu la fel de oripilat cum un copil burghez (vurghez?) cheltuie. Păi ăsta e mai tare ca 1000 profesori care predau educaţie antreprenorială în şcoli. În loc să-l dai exemplu tuturor, tu îi spui că are probleme cu capu’? Exact aşa au fost catalogaţi toţi oamenii de afaceri, de aia îşi palmează maşinile, averile şi îşi petrec vacanţele ascunşi în afară. Nu că-s de plâns, nici gând, dar niciodată nu au fost încurajaţi deşi ţin bugetu-n cârcă. Prezumţia de “probleme cu bibilica” încă pluteşte peste patroni. Dar lor le place, mie nu”, a mai scris Ştefan Mandachi, potrivit adevarul.ro.

Selly a fost luat în colimator de CTP după ce a făcut accident cu bolidul de 70.000 de euro.

„Persoanele astea care umblă cu geci de 1.500 de euro și cu mașini de 70.000 de euro, cum l-am văzut pe băiatul acesta, vloggerul, a venit aici, la Digi, Selly sau Selby, era reprezentantul noii generații, care vine cu forță, cu entuziasm, să lichideze vechile structuri îmbrătrânite, dinozaurii… Frumos, revoluționar!… Și-acum văz că prima lui grijă este să-și ia la… cât are, nu știu, 16-17-18 ani, cred că n-are 20 de ani, își ia mașină de 70.000 de euro, pe care, de altfel, a și ciocnit-o”, a spus CTP, la Digi24.

La scurt timp după reacţia gazetarului, 5Gang a lansat piesa „Hocus Pocus“, care începe chiar cu declaraţiile făcute de CTP.

După înregistrarea cu jurnalistul încep versurile lui Selly, care par a fi o reacţie la ce a spus CTP: „Hocus pocus, apar banii. Cinci stele, ca sultanii. Bag un story, easy money. Sunt «preafericit» ca Dani“ (Detalii AICI).

În videoclipul piesei apar şi câteva titluri din ziare cu Selly, iar versurile cântate sunt: „Da’ mă găseşti pe coperta Capital, bro. Vorbesc în Forbes numere, am numerar yo“.

