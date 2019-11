Ștefan Risipiceanu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Bărbatul este acuzat că a violat-o pe Luiza Melencu, alături de Gheorghe Dincă (VIDEO)

Ștefan Risipiceanu, bărbatul reținut de DIICOT pentru că ar fi violat-o pe Luiza Melencu alături de Gheorghe Dincă, a fost arestat preventiv timp de 30 de zile, a decis joi Tribunalul București, cu mențiunea că decizia poate fi atacată cu contestație, potrivit stiripesurse.ro.



Valentin Vladu, avocatul său, declara înainte de pronunțare că nu sunt probe suficiente împotriva clientului său și că decizia va fi contestată în eventualitatea în care se dispune arestul preventiv.

