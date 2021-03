Stelian Ion: Am observat că multe dosare s-au împotmolit de-a lungul anului prin nişte mecanisme care trebuie elucidate. Voi solicita un control (VIDEO)

Ministrul Justiţiei Stelian Ion a anunțat, vineri, în contextul recentei clasări a dosarului privind violențele din 10 august 2018, că a observat că ”multe dosare s-au împotmolit de-a lungul anului”, motiv pentru care va solicita un control.

”Nu pot interveni pe dosare şi pe soluţii din anumite dosare concrete. Dar am observat de-a lungul timpului, şi voi face o solicitare pentru a face un control, am observat că multe dosare s-au împotmolit de-a lungul anului prin nişte mecanisme care trebuie elucidate şi îndepărtate, printr-un gen de declinări de competenţe, prin smulgerea dosarului de la o direcţie a parchetelor. Lucrul acesta nu este de bun augur. Pe aceste chestiuni voi solicita să facem un control şi să vedem ce remedii legislative putem propune. E important să nu existe portiţe ca un dosar să fie smuls dintr-o parte în alta printr-un fel de articifiu”, a declarat Stelian Ion în conferința de presă în care a făcut o serie de precăziri în legătură cu dosarul ”10 august”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.