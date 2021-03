Stelian Ion: Ministrul Justiției nu poate interveni în dosarul 10 august. Ar fi foarte grav să se întâmple așa (VIDEO)

Stelian Ion a declarat, vineri, că ministrul Justiției nu poate interveni în dosarul 10 august, considerând că ar fi foarte grav să se întâmple așa.

„Potrivit legii, ministrul Justiției nu poate interveni. Ar fi foarte grav să se întâmple așa și ar fi foarte grav să avem o lege care să poată permite să intervină în dosare aflate în curs de soluționare, în urmărirea penală sau în instanțele de judecată. Deci dacă există vreo așteptare din partea cuiva, în sensul în care ministrul Justiției ar putea interveni în vreun fel în acest dosar, le spun foarte clar că nu se poate întâmpla și, slavă Domunului, e bine că nu e așa, altfel am avea o reîntoarcere în niște vremuri pe care nu ni le amintim cu plăcere”, a afirmat oficialul.

Acesta a adăugat că răspunsurile în cazul dosarului 10 august trebuie să vină din partea sistemului judiciar.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.