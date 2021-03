Stelian Ion: Nu vă așteptați să facem lumină astăzi în dosarul 10 august. Este important să așteptăm motivarea deciziei de clasare. Există remedii pentru acest dosar (VIDEO)

Ministrul Justiției, Stelian Ion, a făcut, vineri, o serie de precizări referitoare la dosarul 10 august, care a fost clasat definitiv printr-o decizie a judecătorilor de la Tribunalul București. Declarațiile lui Stelian Ion vin în contextul în care președintele Klaus Iohannis i-a solicitat, joi, să ofere explicații în mod public cu privire la acest caz.

”Legat de dosarul 10 august, este foarte important ca oamenii să cunoască detalii legate de stadiul acestui dosar. A fost un eveniment nefericit care a stârnit multă emoție și încă stârnește emoție. Oamenii așteaptă răspunsuri și ele trebuie să vină de la cei care trebuie să dea răspunsurile. Eu voi încerca să dau niște lămuriri cu privire la acest dosar, dar nu vă așteptați să facem lumină în acest dosar astăzi. Este un dosar aflat pe rolul instanțelor, e în curs de soluționare.

Eu am fost în Piața Victoriei atunci, am văzut cu ochii mei. Voi încerca să dau la o parte latura emoțională și să mă refer doar la cestiuni factuale. Factual, o parte din dosarul 10 august, care a făcut obiectul unor cercetări penale a fost clasat în mod definitiv față de unele persoane împotriva cărora s-a făcut plângere penală. Este vorba în principal de persoane din conducerea Jandarmeriei care au fost implicate în evenimentele acelei zile”, a declarat Stelian Ion.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.