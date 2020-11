Stelian Negrea, reacție dură după incendiul din secția ATI, unde au ars pacienții cu COVID-19: Unul din ultimii baroni hoți ai PSD, Ionel Arsene, are tupeul incredibil să se disculpe pentru tragedia cumplită

Jurnalistul Stelian Negrea a avut o recație dură pe rețelele sociale, după ce președintele CJ Neamț, Ionel Arsene, s-a disculpat de tragedia de la Spitalul Județean, declarând că evenimentul ar fi putut fi evitat.

„Unul din ultimii baroni hoti ai PSD, Ionel Arsene, are tupeul incredibil sa se disculpe pentru tragedie cumplita de la Spitalul judetean de la Piatra Neamt pe care il are in subordine de aproape 5 ani. Unde altundeva decat la Antena 3. Asa e cand institutiile statului reusesc performanta inegalabila sa nu te aresteze iar alegatorii inca te regasesc in oferta electorala”, a scris Stelian Negrea pe contul de Facebook.

Totodată, el a publicat și o serie de imagini cu președintele CJ Neamț și o serie de declarații ce apar pe fotografiile de campanie ale acestuia: „Un album cu minciuni electorale criminale. Sa te lauzi ca ai investit 21 de milioane de euro in spitalele din subordine iar intr-unul din acestea sa se intample o astfel de tragedie de la un scurt circuit”, a scris jurnalistul, în mediul online.

Președintele CJ Neamț, a declarat, într-o intervenție la Antena 3 că spitalele județene sunt supraîncărcate, disculpându-se de tragedia din cursul serii de sâmbătă.

„Spitalele județene sunt supraîncărcate, suntem în genunchi, nu doar la Neamț este această situație, eu cred că tragedia putea fi evitată dacă era deschis spitalul de la Lețcani, acolo sunt paturi goale. Stă un spital cu 100 de paturi gol, are doar 12 paturi ocupate, pentru că nu vor să aloce niște medici... Eu am făcut numeroase adrese ca să putem să transferăm pacienți de la Piatra Neamț... de trei săptămâni suntem în genunchi (...) Domnul Micu are o experiență managerială, este jurist. Eu cred că trebuie să vedem cauza, nu de asta l-am numit (n.r. pentru că a trecut de la PNL la PSD), aveam nevoie de un manager cu experiență... Hai să vedem ce s-a întâmplat acolo.... Cred că duminică vom avea niște concluzii, trebuie să ne ducem spre cauză”, a declarat el, în intervenția telefonică de la Antena 3.