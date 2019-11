'STOP EXPORTULUI DE ANIMALE VII' - Protest de amploare, anunțat în București

Scandalosul caz al oilor lăsate să se înece pe nava scufundată în Portul Midia îi scoate pe români în stradă.

Luni, 2 decembrie, de la ora 16, s-a anunțat un protest de amploare în fața Ministerului Agriculturii din București.

Evenimentul “Stop Exportului De Animale Vii” a fost creat pe Facebook.

"VREI SA AJUTI ANIMALELE SA SCAPE DE UN CHIN ABSOLUT INUTIL? POTI FACE ASTA! ACUM E MOMENTUL SA OPRIM EXPORTUL!



HAI IN STRADA LUNI, LA ORA 16:00!



Romania este cel mai mare exportator de animale vii din lume. In aceasta saptamana, 14 567 de oi au fost lasate sa moara strivite si inecate in vaporul de la Midia. Doar dupa 2 zile, dupa multe presiuni ale ONG-urilor, s-a intrat pe nava mortii si se incearca salvarea.



Aceasta tragedie care nu trebuia sa se intample niciodata, se poate intampla de fapt la absolut fiecare incarcare de nava. Daca nu mor strivite si inecate, atunci urmeaza calatoria mai crunta decat moartea, in care sunt infometate, insetate, speriate, strivite, murdare, pana la destinatie, unde urmeaza sa le ucida in cele mai barbare moduri cu putinta, pe viu.



Alte sute de mii de oi si vitei au fost transportate in chinuri de nedescris, pe tot parcursul anului, de cand Romania a semnat acest acord care ne va trimite in cele mai rusinoase si barbare colturi ale istoriei"



Aceasta suferinta este inutila, barbara si nici macar profitabila - alternativele de hrana sau business civilizate ar crea locuri de munca. Exista solutii pentru industrie!



Hai cu noi la Ministerul Agriculturii luni la ora 16:00 sa cerem oprirea exportului de animale vii. Hai sa fim impreuna vocea animalelor, ACUM e momentul sa oprim exportul!"