Imagini incredibile! Primăria din Piatra Neamț a asfaltat o stradă care se termină în câmp.

90 000 de euro ar fi costat lucrarea, iar edilul susține că a făcut tot ce a putut de banii respectivi.

„Suntem într-o primă etapă în acest an, în care am asfaltat de câți bani am avut. E un proiect mai amplu”, a declarat Dragoș Chitic la Digi 24.

Într-un mod hilar, strada se termină în câmp cu o trecere de pietoni și un semn STOP și este trasată și pregătită pentru preluarea traficului.

„E de vizitat. Initial am crezut ca e capatul unui aerodrom, Dar acum imi trezeste interesul. O sa merg ca turist sa vad care e necesitatea si oportunitatea acestei strazi infundate”

„Acum că tot e in TENDINȚE sa ai mașină cu propulsie alternativa De Ce să Nu și facă Cineva și o Pista de lansare”, au comentat localnicii.

SURSA FOTO: ZiarPiatraNeamt.ro