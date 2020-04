CORONAVIRUS | Streinu – Cercel, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș: ”Dacă păstrăm regulile de distanțare socială, la jumătatea lunii iulie românii pot merge la muncă” (VIDEO)

Adrian Streinu – Cercel, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș, a declarat, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că românii pot merge la muncă și își pot relua activitățile de zi cu zi la jumătatea lunii iulie, numai dacă în perioada sărbătorilor Pascale vor respecta măsurile de distanțare socială. În caz contrar, ”dacă nu stăm potoliți, nici până la anu nu mai scăpăm”.

Acesta a mai adăugat că măsurile de distanțare socială sunt obligatorii pentru câteva săptămâni de acum înainte.

Streinu-Cercel a menționat că România are rezultate fanastice al modalității în care ține pandemia sub control.

”Avem o rată mică de mortalitate (...) Avem o pantă ușor ascendentă a vindecarilor, dar bunicică. Ar fi regretabil ca peste 10-14 zile să avem un vârf de îmbolnăviri și un vârf de cazuri grave”, a spus doctorul.

Acesta a mai adăugat că după octombrie este așteptat al doilea val de îmbolnăviri.

