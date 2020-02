În ciuda faptului că în țară există o frică tot mai încreștere privind răspândirea epidemiei de coronavirus, doctorul Adrian Streinu-Cercel a găsit de cuviință ca, în conferința de presă privind măsurile luate de autorități, să explice cum a reușit el să își blocheze telefonul.

"Telefoanele mele funcționează 24 din 24 fără niciun fel de probleme. Ieri am avut o mică problemă cu telefonul pentru că s-a descărcat și pe urma mi-a cerut să îi bag PIN-ul. L-am băgat de trei ori și a zis cancel și a trebuit să umblu după codul PUK. L-am găsit și pe ăla într-un final și l-am repus în linie, dar îl aveam pe celălalt care, ce să vezi, suna tot timpul", a declarat Streinu-Cercel.

