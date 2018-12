Eşti obosit şi stresat? Iată 5 sfaturi pentru tine de Sărbători

Vin Sarbatorile! Anul se apropie de sfarsit si crezi ca meriti toate bunatatile din lume. Esti obosit si stresat si ai de gand sa-ti satisfaci toate poftele. Mananci de toate, bei mai mult decat de obicei, nu mai dormi pentru ca iesi in oras cu prietenii sau mergi in vizita la rude. Apoi, din ianuarie, o iei de la capat. Exercitii fizice, cure de slabire, etc. Aceste extreme nu fac deloc bine corpului tau. Iata ce ar trebui sa faci, de Sarbatori, ca sa fii sanatos, mai putin stresat si odihnit.

1. Renunta la diete

Mentailtatea “azi mananc de toate, maine nu mananc nimic!” iti da organismul peste cap. Corpul nu raspunde foarte bine la extreme. In schimb, poti avea intregul an o dieta echilibrata, sanatoasa, cu o proportie de 85% alimente sanatoase si 15% din randul celor “interzise”. Te vei simti minunat, fara sa acumulezi frustrari.

2. Dormi

Culca-te in fiecare zi la aceeasi ora (ideal 22:00) si dormi cel putin opt ore pe noapte. Nu lasa Sarbatorile sa-ti dea peste cap somnul pentru ca iti poti strica metabolismul si iti poti tulbura sistemul imunitar. Un alt motiv pentru care trebuie sa dormi suficient este ca oboseala iti va afecta productia de hormoni ai satietatii, astfel ca vei fi tentat sa mananci mai mult.

