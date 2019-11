Strigătul disperat al unui român arestat în India. 'Dacă autorităţile din ţara mea nu mă ajută, mă vor omorî'

Cazul unui craiovean arestat în India face înconjurul țării.

Alex Marinoiu spune că a fost arestat pe nedrept, fiind ridicat cu mandat internațional într-un dosar de infracțiuni informatice, scrie Adevarul.

Bărbatul spune că a ajuns în India când alți conaționali, trei din Craiova și unul din Reșița, au comis fraude informatice. Atunci a fost și el ridicat de pe stradă, dar i s-a dat drumul la scurt timp pentru că nu s-au găsit probe împotriva sa.

Alex, 29 de ani, a revenit acasă, iar mai apoi a plecat la iubita sa, în Costa Rica. După un timp, cei doi au vrut să petreacă o vacanță, dar la graniţa terestră cu Nicaragua, el a fost arestat în baza unui mandat internaţional de care nu avea habar.

Mama tânărului spune că atunci a început calvarul. Timp de un an nu a știut nimic de el, fiind ținut într-o închisoare din Nicaragua. Apoi a fost trasferat în India, în aceea și celulă cu unul dintre românii implicați în acest grup infracțional.

Între timp, părinții i-au angajat mai mulți avocați, dar până acum nu s-a întâmplat nimic.

„Peste tot am sunat, am trimis mail-uri, petiţii. I-am implorat să mă ajute, dar nimic. Alex este în detenţie cu Gabriel Marian Iliei, craioveanul împotriva căruia ar fi probe că a comis acele fapte. Gabriel le-a spus autorităţilor indiene că pe Alex nu-l cunoaşte, că nu a fost implicat, dar degeaba. Din câte am înţeles, autorităţile indiene s-au lăudat mult în faţa opiniei publice cu acest caz, au fost şi promovaţi foarte mulţi. Chiar dacă ei ştiu că au greşit, nu-i dau drumul lui Alex pentru că s-ar face de râs", a mai spus mama tânărului arestat în India, potrivit Adevarul.

„Nu cer decât să fiu ajutat să am un proces corect. Nu-mi dau nici măcar translator“, spune și Alex.

Disperată, Irina Rădulescu ere ajutorul autorităților pentru a se face dreptate.