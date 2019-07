Tudor Barbu, moderatorul emisiunii "Se întâmplă acum" de pe B1TV, a prezentat în ediţia specială de duminică precizările oficiale făcute de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) privind apelurile primite pe numărul de urgenţă 112 privind tragedia de la Caracal.

În răspunsul oferit B1TV, STS arată că în ziua de joi nu a existat niciun apel la 112 în afară de cele trei ale Alexandrei, lucru ce infirmă anumite informaţii conform cărora vecini ar fi sunat să alerteze că din casa lui Dincă s-ar fi auzit ţipete.

De asemenea, STS arată că au mai existat două apeluri în noapte de joi spre vineri, fix când poliţiştii încercaiau casa suspectului dar fără a intrat în ea pentru că ar fi aşteptat ora 6 când ar fi trebuit să înceapă percheziţia.

