STS da asigurări că prezidențialele se vor desfășura în condiții de maximă securitate cibernetică: „Am dezvoltat un sistem de protecție”

Alegerile prezidențiale din noiembrie se vor desfășura în condiții de maximă securitate cibernetică, a dat asigurări Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), care a precizat că este capabil să facă față eventualelor atacuri, la care timpul de reacție este de ordinul secundelor, transmite g4media.ro.



Printr-un comunicat de presă, STS a precizat că asigură, pe întreaga perioadă a alegerilor prezidențiale, servicii şi măsuri de securitate cibernetică, astfel încât cetăţenii români să îşi poată exercita dreptul la vot, în cele mai sigure condiţii, atât în ţară, cât şi în străinătate.



„Astfel, pe teritoriul național, în toate secțiile de votare, precum și în alte locaţii dedicate desfăşurării unor activităţi specifice organizării procesului electoral, STS va asigura servicii de acces la Internet, ce vor beneficia de un grad ridicat de disponibilitate și securitate, capabil să facă față eventualelor atacuri cibernetice. În cazul unor defecțiuni sau întreruperi ale conexiunilor personalul STS este pregătit să intervină”, precizează sursa citată.



„Pentru buna desfășurare a procesului electoral specialiştii IT din cadrul STS vor implementa configurații specifice de securitate la nivelul infrastructurii de comunicații și a serverelor de aplicații. La nivelul STS am dezvoltat un sistem de protecție capabil să facă fața unor atacuri volumetrice ridicate, cu timp de reacție extrem de scăzut, de ordinul secundelor. Pe baza unui model de tip plan-do-check-act se vor asigura servicii de audit și evaluări de securitate prin auditarea și scanarea vulnerabilităților sistemelor informatice și de comunicații”, declară generalul de brigadă ing. Ionel-Sorin Bălan, prim-adjunct al directorului STS, citat în comunicat.



În plus, sistemele informatice, precum şi cele de comunicaţii destinate aplicaţiilor informatice dezvoltate de către STS pentru procesul electoral – SIMPV, pagina web https://prezenta.bec.ro– vor beneficia de servicii de monitorizare și jurnalizare a eventualelor evenimente de securitate.

„Pentru asigurarea unei evaluări complete şi a înregistrării unui timp rapid de răspuns la eventualele provocări cibernetice, care pot interveni în timpul procesului electoral, se va menţine un schimb informaţional cu celelalte instituţii cu atribuţii în desfăşurarea procesului electoral. Specialiştii noştri în securitate cibernetică vor asigura şi vor întreprinde măsuri imediate de prevenire, remediere, avertizare și alertare la apariția oricărei potențiale vulnerabilități, eveniment sau incident de securitate cibernetică”, mai precizează STS.