Student legitimat și dat afară din universitate pentru că l-a înfruntat pe rectorul Tudorel Toader! (VIDEO)

Student legitimat și dat afară din universitate ca pe vremea comuniștilor după ce l-a înfruntat pe Tudorel Toader. Silvian Emanuel Man este un critic vehement al actualului rector al Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Tudorel Toader, încă de pe vremea când acesta era ministru. Pentru a-și arăta dezaprobul pentru faptul că Toader candidează pentru un nou mandat de rector, studentul și-a depus și el candidatura care i-a fost respinsă. Tânărul spune că este de altfel primul student din România care a încercat să candideze pentru funcția de rector. Emanuel Man a încercat să conteste decizia dar nici contestația nu i-a fost acceptată pe motiv că a trimis-o prin mail. La scurt timp după depunerea candidaturii studentul a fost legitimat și scos afară din incinta universității.

