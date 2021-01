Studentă la Medicină, găsită spânzurată lângă partia de schi, în Iaşi (VIDEO)

Tragedie în Iaşi. O tânără de 23 de ani a fost găsită moartă într-o pădure, după ce dispăruse de câteva zile, informează B1 TV. Fata era studentă în anul cinci la Medicină şi plecase de acasă să copieze niște cursuri.

Tănâra era studentă în anul cinci la Medicină, în Iaşi. Dispăruse încă de joi, după ce le spusese părinţilor că merge să copieze nişte cursuri de care avea nevoie la facultate. Nu s-a mai întors, însă, acasă nici în acea zi, nici în următoarea.

Fata a fost găsită spânzurată în pădurea de la Ţicău, în apropierea pârtiei de schi, zonă în care, de altfel, și locuia. Trupul neînsufleţit a fost descoperit de un prieten al ei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.