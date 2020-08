STUDIU DENT ESTET: 4 din 10 locuitori ai orașelor din România au minimum un dinte lipsă

39% dintre românii care au pierdut unul sau mai mulți dinți renunță la posibilitatea de a avea un zâmbet estetic și funcțional și, implicit, renunță, pentru moment, la a mai merge la controlul de specialitate la medicul stomatolog.

Principalele barierele care fac pacienții să amâne începerea unui tratament dentar sau să renunțe la acesta sunt preconcepția că un tratament cu implant dentar presupune durere și multe vizite la cabinetul medicului dentist, costurile pe care le asociază cu procedura sau indiferența față de spațiul liber lăsat de dintele pierdut (nu se vede, nu prezintă disconfort).

Rezultatele aparțin unui studiu derulat de DENT ESTET, liderul pieței de medicină dentară privată din România, cu sprijinul agenției de research 360insights, cu scopul de a fundamenta un program de educație dentară a populației și de a crește gradul de conștientizare privind importanța prevenției pentru minimizarea nevoii de tratamente stomatologice complexe. Studiul, realizat pe un eșantion reprezentativ statistic de 1.000 de persoane, la nivel urban mediu și mare din România, analizează atitudinile și comportamentul românilor din mediul urban cu privire la sănătatea dentară.

Conform aceluiași studiu, 1 din 10 români a ales soluția implantului dentar, iar satisfacția acestora este aproape deplină: 93% sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de tratamentul realizat.

Potrivit rezultatelor obținute, pacienții merg la medicul stomatolog mai rar decât este recomandat, iar factorii reactivi îi reprezintă urgențele dentare, costurile mai mici și posibilitatea realizării tratamentelor într-un timp scurt.

Același studiu relevă faptul că atunci când aleg să se prezinte la medicul stomatolog, românii apreciază calitatea actului medical pe care o corelează cu eficientizarea timpului de realizare a unui tratament și tehnologiile disponibile.

Intr-o eră în care timpul este cea mai importantă resursă pe care o avem, respondenții au identificat lipsa timpului ca fiind o altă barieră importantă legată de tratarea unei afecțiuni dentare. De asemenea, insuficienta informare atunci când vine vorba despre a alege cea mai bună variantă de înlocuire a unui dinte lipsă este unul dintre factorii principali care afectează finalizarea unui tratament de reabilitare orală.

„Atunci când am deschis prima clinică DENT ESTET ne-am asumat o mare responsabilitate față de pacienți: aceea de a le oferi servicii stomatologice de calitate, dar și educarea obiceiurilor de sănătate dentară. Iar astăzi, avem în față un pacient român mai informat și care a devenit mai selectiv în alegerea unei clinici stomatologice. Am făcut constant investiții în tehnologii performante, în dezvoltarea echipei medicale și în supra-specializarea internațională a medicilor. Tocmai de aceea, ne bucurăm că DENT ESTET reprezintă prima alegere a pacienților pentru tratamente dentare complexe.”, ne spune dr. Oana Taban – CEO și Fondator al grupului de clinici DENT ESTET.

A fugit la mare, la Mamaia, deşi părinţii n-o lăsau. Le-a trimis o poză de acolo, dar şoc: au văzut cum arată de la talie în jos

Implantul dentar – soluția de înlocuire a dinților lipsă apreciată de români pentru siguranță și rezistență

Principalii factori pentru pierderea unui dinte derivă din neglijarea sănătății dentare prin igiena orală necorespunzătoare și netratarea cariilor la timp.

Conform studiului, 1 din 10 români a ales soluția implantului dentar, iar satisfacția acestora este aproape deplină: 93% sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de tratamentul realizat.

Implantul dentar este cea mai recomandată metodă de înlocuire a dintelui lipsă. În proporție de 63%, pacienții care se confruntă cu această problemă primesc această recomandare de la medicul specialist. Cu toate acestea, doar 24% dintre ei urmează recomandarea medicului, din cauza percepției de preț ridicat față de alte metode de tratament, cum ar fi puntea dentară.

Puntea dentară este o soluție clasică, actualmente depășită, recomandată în trecut de către medicii stomatologi pentru acoperirea spațiului lăsat liber de un dinte, dacă acesta se afla între doi dinți naturali sănătoși.

Această lucrare protetică are în primul rând un mare dezavantaj: se realizează prin șlefuirea dinților învecinați sănătoși, alterându-le integritatea. În plus, această soluție protetică nu are același grad de estetică precum implantul dentar.

Pacienții care au ales implantul dentar menționează că pentru ei a contat caracterul inovator al acestei metode, rezistența și durabilitatea în timp, întărite de recomandarea medicului stomatolog. Implantul dentar se bucură de o rată mare de apreciere, 93% dintre pacienți declarându-se mulțumiți și foarte mulțumiți de această procedură.

„Atunci când vorbim despre înlocuirea unui dinte lipsă, prima alegere o reprezintă implantul dentar. Spre exemplu, implantul dentar premium, așa cum este Nobel Biocare, este o soluție de tratament sigură, atestată de peste 30 de ani de studii clinice, cu o documentare a produsului foarte bună și continuu îmbunătățit în beneficiul pacientului. Pentru noi, ca medici, dar și pentru pacienți, este important că aceste implanturi fac exact ceea ce promit, chiar și în cele mai complexe cazuri”, spune dr. Alexandru Georgescu, medic primar Implantologie dentară și Parodontologie în clinicile DENT ESTET.

Prevenția dentară – un proces cu efect direct asupra sănătății orale

Sănătatea dentară este legată de atitudinea preventivă și de obiceiurile de educație dentară transmise în familie sau în interacțiunea cu sistemul medical românesc.

În mediul urban, 38% dintre românii intervievați în cadrul studiului sunt indiferenți la problemele dentare și, drept urmare, au vizitat stomatologul mai rar de o dată pe an.

Aceștia merg la medicul stomatolog doar atunci când au dureri foarte mari, preferă să le trateze singuri și ajung în cabinetul stomatologic doar atunci când automedicația nu a funcționat. În schimb, merg la stomatolog când conștientizează că au o problemă (carii dentare, placă bacteriană și tartru, dureri de dinți, tratamente de canal).

Prețul tratamentelor stomatologice și neglijența rămân factori cheie care influențează luarea deciziei de a merge la medicul stomatolog. 65% dintre români ar merge mai des la medicul stomatolog dacă ar beneficia de prețuri mai accesibile sau soluții financiare pentru plata tratamentelor, alături de eficientizarea timpului de realizare a unei proceduri.

DENT ESTET propune pacienților soluții de implant dentar premium: Nobel Biocare și Straumann

În ceea ce privește tipurile de implant dentar alese de către pacienți, o statistică internă realizată pe baza de date activă din cadrul clinicilor DENT ESTET din București și Sibiu destinate adulților relevă faptul că la nivelul anului 2019, comparativ cu anul anterior, s-a înregistrat o creștere cu 44% a implanturilor dentare premium, brandul Nobel Biocare crescând, în aceeași perioadă, cu 60% ca număr de implanturi solicitate de către pacienți.

Grupul DENT ESTET este cea mai complexă rețea de stomatologie din România și include 10 clinici, 3 centre integrate de radiologie digitală, primul departament ATI dintr-o clinică dentară din România, cu o echipă de 14 specialiști în anestezie, 4 studiouri foto Future Smile Design, 4 cabinete de psihologie și un program educațional de management medical. Suprafața totală a spațiilor depășește 3.600 metri pătrați. În 2019, DENT ESTET a lansat Masterplanul DE Implantologie Digitală oferind pacienților garanții extinse, prin acces la tehnologii high-tech integrate, printre care: echipamente laser revoluționare (Waterlase, Biolase), scannerul intra-oral 3Shape Trios Real Color, soft de ghidare digitală (3 Shape Implant Studio), centrifuga ORGF, Future Smile Studio - studio de diagnostic 3D, laborator dentar digital și laborator de radiologie digitală.

Despre DENT ESTET

Grupul DENT ESTET a fost înființat în anul 1999, iar în prezent este lider de piață în domeniul serviciilor de medicină dentară din România. În cei 20 de ani de existență, echipa s-a extins la un număr de 350 de specialiști, dintre care 110 sunt medici. Recunoscut pentru contribuția la dezvoltarea domeniului stomatologic privat din țara noastră, grupul de clinici DENT ESTET deține prima clinică dentară complet digitalizată din România și cel mai mare centru Planmeca Digital Academy. Printre inovațiile majore aduse pe piața din România se numără DENT ESTET 4 KIDS (2008) și DENT ESTET 4 TEENS (2012), primele clinici stomatologice din România și din Estul Europei dedicate exclusiv copiilor și adolescenților și, nu în ultimul rând, Asociația Dental Office Managers (ADOM), sub umbrela căreia se desfășoară cursurile primei școli de manageri dedicați clinicilor de medicină dentară. Din anul 2016, DENT ESTET face parte din grupul MedLife, cel mai mare operator privat de servicii medicale din țara noastră.