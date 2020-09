Studiu, despre noul coronavirus: Chiar și în absența simptomelor, pacienții vindecați de COVID-19 pot avea încă virusul în sistemul digestiv

Activitatea virală și replicarea virusului pot persista în sistemul digestiv al pacienților vindecați de COVID-19, chiar și în scenariul în care aceștia nu prezintă simptome gastrointestinale, după cum arată un studiu realizat la Universitatea Chineză din Hong Kong, citat luni de Xinhua, potrivit Agerpres.



Vestea vine în contextul în care cercetătorii de la Facultatea de Medicină a Universității Chineze din Hong Kong au analizat probe de materii fecale prelevate în perioada februarie – aprilie de la 15 pacienți diagnosticați cu COVID-19, care aveau vârste cuprinse între 20 și 65 de ani.

Studiul a scos la iveală prezența infecției virale în sistemul digestiv în cazul a șapte dintre pacienți, chiar și în absența simptomelor gastrointestinale. Trei pacienți au continuat să prezinte infecție virală activă pentru o perioadă de până la șase zile după ce au fost declarați vindecați de COVID-19 în urma analizării probelor recoltate din aparatul respirator.

Cercetătorii au descoperit că microflora intestinală a pacienţilor cu încărcătură virală mare de SARS-CoV-2 era caracterizată de o îmbogăţire cu agenţi patogeni şi de o pierdere a bacteriilor „bune'', capabile să producă acizi graşi cu lanţ scurt.



„Activitatea virală activă şi prelungită din intestinele pacienţilor cu COVID-19, chiar şi în absenţa simptomelor gastrointestinale şi după recuperare, evidenţiază importanţa monitorizării pe termen lung a coronavirusului şi a stării de sănătate, dar şi a ameninţării potenţialelor cazuri de transmitere virală pe cale fecal-orală'', a declarat Siew Chien Ng, director asociat al Centrului pentru Studiul Microflorei Intestinale din cadrul universității.



De la izbucnirea crizei sanitare și până acum, 95.897 de persoane au fost diagnosticate cu COVID-19 la nivel național, în timp ce numărul deceselor legate de infecția cu noul coronavirus a ajuns la 3.926, potrivit celui mai recent bilanț prezentat de către Grupul de Comunicare Strategică.

Situația per județe arată în felul următor: Alba 1.210, Arad 2.034, Argeș 5.165, Bacău 3.236, Bihor 2.683, Bistrița-Năsăud 1.239, Botoșani 1.379, Brașov 4.856, Brăila 1.888, Buzău 2.449, Caraș-Severin 822, Călărași 608, Cluj 2.259, Constanța 1.879, Covasna 860, Dâmbovița 3.302, Dolj 1.967, Galați 3.482, Giurgiu 799, Gorj 1.654, Harghita 780, Hunedoara 1.796, Ialomița 1.020, Iași 3.421, Ilfov 2.362, Maramureș 1.340, Mehedinți 1.20, Mureș 1.507, Neamț 2.365, Olt 1.412, Prahova 4.604, Satu Mare 363, Sălaj 433, Sibiu 1.586, Suceava 5.540, Teleorman 698, Timiș 2.841, Tulcea 590, Vaslui 2.079, Vâlcea 1.376, Vrancea 2.465. Capitala are 12.249 de cazuri confirmate per total, iar 98 sunt de proveniență neprecizată.