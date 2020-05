Conform unui studiu realizat de Institutul Superior al Sănătății din Italia, virusul COVID-19 ar putea supraviețui până la 4 zile în straturile interne ale măștilor de protecție.

„În țesutul măștii particule virale infectate au fost detectate până la 24 de ore după contaminare, în timp ce în stratul interior al măștilor chirurgicale până la 4 zile mai târziu" - arată studiul, care a mai observant faptul că noul coronavirus rezistă mai bine la temperaturi scăzute și în medii umede.

„Măștile lavabile trebuie folosite o singură dată și apoi puse imediat în mașina de spălat, fără a le așeza pe mobilier. Cele de unică folosință trebuie aruncate imediat după utilizare.

În ambele cazuri, acestea ar trebui să fie atinse numai pe partea elastică, iar înainte de a le scoate și după mâinile trebuie spălate. În cele din urmă, măștile nu se aruncă pe jos: riscul de infecție este minim, dar impactul asupra mediului este ridicat", a declarat epidemiologul Paolo D'Ancona, realizatorul studiului.

Cu toate acestea, omul de știință este de părere că dacă virusul SARS-CoV-2 supraviețuiește, aceasta nu înseamnă neapărat că transmite boala - dacă există puține particule virale, riscul de infectare este mai redus, spune expertul.

„Din păcate, nu se cunoaște doza minimă pentru infectare, de asemenea, depinde de imunitatea fiecăruia. Prin urmare, trebuie să fim întotdeauna foarte atenți", a concluzionat Paolo D'Ancona.

Cât rezistă virusul COVID-19 pe obiecte și în atmosferă

Un alt studiu, realizat de Institutul Național de Sănătate din SUA, alături de Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, Universitatea din California șiUniversitatea Princeton, noul coronavirus rezistă pentru mai multe ore, chiar zile în atmosferă și pe suprafețe.

Cercetătorii au descoperit că sindromul respirator acut sever 2 (SARS-CoV-2) este detectabil în aerosoli până la 3 ore, până la 24 de ore pe carton și 2-3 zile pe plastic și oțel inoxidabil, notează The New England Journal of Medicine, citat de Deccanherald.com

Studiul a încercat să simuleze contaminarea suprafețelor din casă și din spital, prin tuse și atingerea obiectelor de către o persoană infectată.

Astfel, s-a constatat că rezistența SARS-CoV-2 în aerosoli și pe suprafețe contribuie, cel mai probabil, la transmiterea virusului inclusiv în unitățile medicale.

Ce spune medicul Alexandru Rafila despre măștile de protecție

Președintele Societatății de Microbiologie, Alexandru Rafila, a vorbit despre eficiența măștilor improvizate din diverse materiale (eșarfe, batiste), făcând totodată o recomandare pentru ce tip de mască ar trebui să folosească populația pentru a se proteja de răspândirea noului coronavirus.

„Este mult mai eficientă masca de unică folosință, masca chirurgicală, dar dacă nu are, o alta ar fi, ca barieră mecanică care nu este perfectă, una făcută din material dens, care se poate spăla zilnic”, a declarat Rafila, precizând că nu recomandă alte obiecte vestimentare, precum eșarfe și batiste, deoarece „nu protejează în niciun fel împotriva unei infecții virale, cu atât mai puțin împotriva infecției cu noul coronavirus”.

O alternativă la măștile chirurgicale poate fi masca realizată dintr-un bumbac dens sau din alt material textil dens, care să permită respirația cu suficient de multă ușurință și care se poate spăla și călca. Altfel, alte materiale improvizate se pot încărca cu microorganisme din cavitatea bucală sau din căile respiratorii, eficiența fiind nulă.

Acesta a declarat că măștile sunt utilizabile cam patru ore, dacă nu se umezesc sau dacă nu se deteriorează. Deci o persoană ar putea purta cam 2-3 măști pe zi.

„Dacă sunt protejate toate persoanele, atunci transmiterea este mai redusă. Studiile au indicat că numărul persoanelor asimptomatice este mult mai mare, inițial se credea că există un procent mic de 4-5%. Cei care sunt asimptomatici sunt de 10 ori mai mulți decât cei diagnosticați. Dacă cei asimptomatici dacă poartă mască boala nu se mai transmite. Transmiterea scade. Dacă 90% poartă mască în spațiile închise, transmiterea scade foarte rapid și epidemia se oprește", a declarat Alexandru Rafila într-o intervenție la B1 TV, în emisiunea "Dosar de politician".

Ordinul privind obligativitatea purtării măştii, publicat cu modificări în Monitorul Oficial

Odată cu trecerea de la starea de urgență la starea de alertă, pe 15 mai, masca a devenit obligatorie în spațiile publice închise și în mijloacele de transport în comun, ca măsură de prevenire a răspândirii coronavirusului.

Noua formă a ordinului comun al Ministerului Sănătății și Ministerului de Interne privind obligativitatea purtării măștii de protecție este mai restrictivă în ceea ce privește categoriile care sunt exceptate de la obligativitate.

De exemplu, în forma inițială a Ordinului erau exceptați elevii și studenții aflați în timpul orelor de curs și între care există o distanță corespunzătoare. Acum, aceștia nu mai figurează printre excepții.

De asemenea, inițial angajații care lucrau într-un birou aveau voie și ei să stea fără masca de protecție dacă între ei era o distanță de 2 metri. Acum, un angajat are voie să lucreze fără mască doar dacă este singur în respectivul spațiu.

Categoriile exceptate de la această obligativitate:

- copiii de până în 5 ani

- persoanele care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare

- cei care desfășoară activități ce presupun efort fizic intens

- angajații care își desfășoară activitatea în condiții deosebite, precum la temperaturi ridicate sau în umiditate crescută

- prezentatorii TV și invitații lor, dacă există o distanță de 3 metri între ei

- cei care susțin discursuri în spații închise, dacă între ei și public există o distanță de 3 metri și cu condiția ca în sală să nu fie mai mult de 16 persoane

- un angajat dacă se află singur în birou

Cei care nu poartă mască în aceste cazuri riscă amenzi cuprinse între 500 şi 2.500 lei.