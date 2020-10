Studiu OMS: Remdesivir, ineficient în cazurile grave de COVID-19. Dexametazona, singurul tratament care oferă rezultate bune

Potrivit unui studiu OMS, medicamentul Remdesivir nu s-a dovedit eficient în cazurile grave de COVID-19. În schimb, directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a precizat că Dexametazona pare a fi singurul tratament care oferă rezultate bune.

OMS: Dexametazona, singurul medicament eficient în cazurile grave de COVID-19

Tedros Adhanom Ghebreyesus a declarat că, în curând, secțiile ATI din Europa ar putea ajunge la limita maximă, în contextul în care majoritatea țărilor se confruntă cu o creștere accelerată a numărului de infectări cu COVID-19.

„Săptămâna trecută, numărul cazurilor (de COVID-19) a fost de trei ori mai mare decât în timpul primului vârf în luna martie”, a menționat șeful OMS.

În privinţa terapiilor, Tedros a menţionat că dexametazona este deocamdată singurul tratament care şi-a dovedit eficacitatea în cazurile grave de COVID-19, anunțând că Remdesivir, medicamentul companiei Gilead, nu s-a dovedit eficient în astfel de cazuri.

Remdesivir a fost printre primele folosite ca tratament împotriva virusului COVID-19 și unul dintre medicamentele folosite recent pentru a-l trata pe președintele Donald Trump.

Medicamentul a primit autorizare de utilizare condiționată de la FDA-ul american pe 1 mai, iar de atunci a fost autorizat pentru a fi folosit în mai multe țări.

OMS a cerut creşterea producţiei mondiale de dexametazonă

Încă din luna iunie, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a cerut creşterea producţiei de dexametazonă. De asemenea, grupul a solicitat ca medicamentul ”să fie distribuit rapid în lumea întreagă”, după ce cercetătorii britanici au descoperit că medicamentul îmbunătățește radical șansele de supraviețuire pentru pacienții testați pozitiv cu noul virus COVID-19.

„Din fericire, este vorba despre un medicament ieftin şi există mulţi fabricanţi de dexametazonă în lumea întreagă care, suntem convinşi, pot accelera producţia. Următoarea provocare este creșterea producției și distribuirea rapidă și echitabilă a dexametazonei în toată lumea, concentrându-se pe locul în care este cel mai mult nevoie. Cererea a crescut deja, în urma rezultatelor procesului din Marea Britanie care arată beneficiile clare ale dexametazonei”, a afirmat Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Amintim, cercetătorii din cadrul procesului de recuperare din Regatul Unit al Marii Britanii, condus de Universitatea din Oxford, au anunțat că o cură de dexametazonă de 10 zile scade riscul de deces pentru persoanele conectate la ventilatoare pulmonare cu 35%.

De asemenea, studiul, care a implicat 2.100 de pacienți, a descoperit că medicamentul reduce rata de deces a persoanelor care au nevoie de oxigen cu o cincime.

Acestea au fost considerate o „descoperire majoră” și există speranțe că medicamentul ar putea reduce substanțial numărul de decese provocate de noul coronavirus de tip SARS-CoV-2 de pe glob.

STUDIU: Remdesivir accelerează vindecarea pacienților COVID-19 cu 5 zile

Un alt studiu, realizat pe medicamentul antiviral Remdesivir, arată că medicamentul grăbește vindecarea persoanelor infectate cu COVID-19 cu 5 zile, scrie Reuters.

Mai exact, pacienții care erau pe oxigen când au primit pentru prima oară medicamentul, Remdesivir – vândut și sub denumirea Veklury – au înregistrat un timp de recuperare cu 5 zile mai rapid în comparație cu placebo, în cazul căruia timpul de recuperare e de 29 de zile, arată studiul efectuat pe 1.062 de pacienți, publicat în New England Journal of Medicine.

Rezultatele studiului general au sugerat că medicamentul ar putea reduce și mortalitatea. Într-o analiză separată care viza doar pacienții care au primit oxigen, medicamentul a părut să reducă riscul de deces cu 72% în ziua 15 și 70% până în ziua 29.