Studiu: Poliția Română, a doua cea mai coruptă din UE (VIDEO)

Poliția din România ocupă locul doi în ceea ce privește mita și corupția, spun statisticile. Astfel, România se poziționează la egalitate cu Croația, în timp ce Bulgaria este fruntașă, potrivit unui studiu realizat de Transparency International, studiu finanțat de Uniunea Europeană.

