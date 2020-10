STUDIU: Remdesivir accelerează vindecarea pacienților COVID-19 cu până la o săptămână și reduce riscul mortalității cu 72%

Potrivit unui studiu realizat pe medicamentul antiviral Remdesivir, tratamentul dezvoltat de compania Gilead Sciences grăbește vindecarea persoanelor infectate cu COVID-19 cu 5 zile, scrie Reuters.

Remdesivir accelerează vindecarea pacienților COVID-19 cu 5 zile

Pacienții care erau pe oxigen când au primit pentru prima oară medicamentul, Remdesivir – vândut și sub denumirea Veklury – au înregistrat un timp de recuperare cu 5 zile mai rapid în comparație cu placebo, în cazul căruia timpul de recuperare e de 29 de zile, arată studiul efectuat pe 1.062 de pacienți, publicat în New England Journal of Medicine.

Rezultatele studiului general au sugerat că medicamentul ar putea reduce și mortalitatea. Într-o analiză separată care viza doar pacienții care au primit oxigen, medicamentul a părut să reducă riscul de deces cu 72% în ziua 15 și 70% până în ziua 29.

„Cu această analiză am putea avea date care sugerează că tratarea pacientului pe oxigen cu Remdesivir ar putea reduce semnificativ riscul de deces comparativ cu alte grupuri”, a spus doctorul Andre Kalil, expert în boli infecțioase la University of Nebraska Medical Center și principalul autor al studiului.

Medicamentul companiei Gilead a fost printre primele folosite ca tratament împotriva virusului COVID-19 și unul dintre medicamentele folosite recent pentru a-l trata pe președintele Donald Trump.

Remdesivir a primit autorizare de utilizare condiționată de la FDA-ul american pe 1 mai, iar de atunci a fost autorizat pentru a fi folosit în mai multe țări.

O nouă tranşă de Remdesivir a ajuns la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara

Ministerul Sănătăţii a trimis, joi, la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeş” din Timişoara o a doua tranşă din antiviralul Remdesivir

Cele 50 de doze din medicamentul utilizat pentru tratarea pacienţilor cu forme severe şi medii de COVID - 19, internaţi în Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş Timişoara, fac parte din alocarea europeană destinată României.

Medicamentul ajunge pentru tratamentul a 10 bolnavi.

“În zilele următoare vom primi încă 150 de doze din antiviralul Remdesivir, iar reprezentanţii Ministerului Sănătăţii ne-au asigurat că, în cazul în care vom mai avea nevoie, vor suplimenta numărul de doze alocate spitalului nostru. Tratamentul cu Remdesivir vine în completarea altor scheme de terapie aflate în protocolul naţional, care sunt folosite pe scară largă în unitatea noastră sanitară”, a declarat prof. dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Timişoara, într-un comunicat de presă al Spitalului de Boli Infecţioase Timişoara.

România are 4.000 de flacoane de Remdesivir în depozite

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, anunța în 6 octombrie 2020 că România mai are în depozite 4.000 de flacoane de Remdesivir. Tătaru precizează însă că acest medicament nu ar trebui privit ca o soluție salvatoare pentru infecția cu noul coronavirus, fiind vorba doar despre un antiviral administrat pacienților care luptă cu infecția.

„La începutul lunii iulie, noi am folosit în terapia cu Remdesivir 11.829 de flacoane, în acest moment, în depozite avem 4.000 de flacoane. Acest tratament cu Remdesvivir face parte din protocol, se adaugă la cel cu Hidroxiclorochină sau Kaletra, la diferite cazuri selectate, pe anumite criterii pe care medicul curant le acceptă pentru pacientul respectiv. Este un tratament care se dă pentru cinci zile, și președintele SUA a beneficiat de el tot pentru cinci zile, dar nu trebuie să-l vedem ca pe un panaceu universal, nu trebuie să-l vedem ca pe elementul salvator”, a menționat Nelu Tătaru.